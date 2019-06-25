Реформа початкової школи охоплює 4 мільйони школярів – Гриневич

Програма «Нова українська школа», яка передбачає реформу початкової освіти, охоплює 65% населення України, зокрема 4 мільйони дітей – про це сказала міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час конференції «Нова українська школа: успіхи та виклики першого року впровадження».

«Реформа – це 16 тисяч шкіл, це 450 тисяч учителів і 4 мільйони школярів. А якщо ви подивитеся взагалі, кого стосується ця реформа, то вона зачіпає інтереси і охоплює 65% населення України. Це величезний масштаб, який не під силу Міністерству освіти і науки. Такий масштаб перетворень можна осягнути тільки в екосистемі. І сьогодні в нас створена екосистема впровадження Нової української школи», – розповіла міністр.

Вона додала, що екосистему НУШ утворюють зокрема і громадські організації та неурядові освітні проекти, які створюють онлайн-курси та співпрацюють з МОН в рамках розвитку реформи.

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Водночас Гриневич заявила про необхідність захистити НУШ від «політичних турбулентностей».

1 вересня 2018 року стартував новий навчальний рік. Тоді 448 тисяч школярів перших класів почали навчання за новим державним стандартом – програмою «Нова українська школа».

У новому державному стандарті початкової освіти визначили вимоги до обов’язкових результатів навчання і компетентностей здобувачів освіти, тобто, що саме дитина має знати, вміти, розуміти після завершення чотирьох перших класів. Новий держстандарт упродовж 2017-2018 навчального року пілотувався в 100 школах по всій Україні.