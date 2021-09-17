В Україні дозволили комбінувати вакцини Moderna та Pfizer

Міністерство охорони здоров’я України дозволило комбінування вакцин Moderna та Comirnaty/Pfizer-BioNTech. МОЗ повідомляє про це 17 вересня в мережі Telegram.

«У випадку, коли перше щеплення проведено вакциною Moderna, друге – можна робити Comirnaty/Pfizer-BioNTech та навпаки», – ідеться в повідомленні.

МОЗ у липні схвалило рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики дозволити комбінувати мРНК-вакцини. «Якщо мРНК-вакцина того самого виробника недоступна, для другого щеплення можна використати вакцину на платформі мРНК іншого виробника», – вважають у міністерстві.

Комбінування вакцин Moderna та Comirnaty/Pfizer-BioNTech є безпечним та ефективним, запевнили фахівці.

У липні заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що Міністерство охорони здоров’я розглядає питання комбінування мРНК-вакцин при проведенні щеплення проти COVID-19.