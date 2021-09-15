У США кількість випадків COVID-19 і смертей повернулася до рівнів минулої зими

Кількість смертей і випадків COVID-19 у Сполучених Штатах Америки повернулася до рівнів, яких не було з минулої зими. Чиновники кажуть, що стрибок обумовлений штамом «дельта» й небажанням деяких американців вакцинуватися.

У США в середньому за день від COVID-19 помирає понад 1800 людей і фіксують 170 тисяч нових випадків коронавірусної хвороби.

Попри те, що це значно нижче, ніж на піку в січні, коли реєстрували 3400 смертей і 250 тисяч випадків за добу, статистика викликає занепокоєння в медичних чиновників у той час, як вакцинація в США триває вже дев’ять місяців.

У той час, як кількість нових випадків у таких гарячих точках, як Флорида та Луїзіана, зменшується, у Кентуккі, Джорджії і Теннессі зростає число заражених, чому сприяє повернення дітей до шкіл, а також низькі показники використання масок і щеплень.

Чиновники кажуть, що лікарні заповнені невакцинованими пацієнтами, і попереджають про нестачу медсестер і про те, що надання послуг, не пов’язаних із COVID-19, доведеться відкласти.

Минулого тижня президент США Джо Байден анонсував обов’язкову вакцинацію, яка може зачепити 100 мільйонів американців.

Виступаючи в Білому домі 9 вересня, Байден розкритикував близько 80 мільйонів співгромадян, які досі не щепилися попри те, що вакцини доступні вже кілька місяців, а захворюваність росте через штам «дельта».

За даними Центру контролю за захворюваннями, наразі повністю вакциновані 62% американців. Від коронавірусної хвороби померли понад 654 тисяч громадян США. Кількість смертей та госпіталізованих зросла через поширення штаму коронавірусу «дельта».