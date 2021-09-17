Центр громадського здоров’я тепер може самостійно виявляти нові штами коронавірусу – МОЗ

Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я отримав обладнання для виявлення нових штамів зразків коронавірусу SARS-CoV-2, виявлених в українських пацієнтів. Про це повідомило МОЗ 17 вересня.

За повідомленням, потужність секвенатора становить 400 зразків на місяць.

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«Тепер ми оперативно зможемо реагувати на біологічні загрози, чітко встановлюючи джерело. До цього часу Україна відправляла свої зразки на секвенування до лабораторій ВООЗ, що займало певний час, тепер зможемо реагувати оперативно», – йдеться в коментарі міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка.

Крім того, міністерство повідомляє про закупівлі для лабораторних коштів:

58 автоматичних станцій пробопідготовки для екстракції РНК (виділення з вірусу для подальшого аналізу)

55 приладів для виявлення збудника (ампліфікації)

чотири роботизованих і автоматизованих системи для автоматичної екстракції РНК та внесення ампліфікаційної суміші з мінімальним залученням фахівців лабораторії

За попередню добу в Україні зафіксували 6 624 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, 1 914 – одужали, 99 людей померли.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 338 164 людини, 54 750 – померли.