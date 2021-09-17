У Києві показники вакцинації освітян перевищили 80% – КМДА

У всіх комунальних школах Києва показники вакцинації педагогічного колективу від COVID-19 перейшли за 80%, заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

«За цей тиждень усі райони якісно підтягнули показники вакцинації в школах», – сказав Мондриївський.

За його словами, лідерами вакцинації педагогічного колективу стали Голосіївський, Дніпровський і Святошинський райони. Наразі вони мають показники у понад 85%.

«Звісно, ми сподіваємося, що зможемо пройти навіть пік захворюваності без закриття шкіл у цьому році. Навіть у разі погіршення епідеміологічної ситуації й зміни карантинної зони регіону ми повністю готові до продовження очного освітнього процесу», – цитує Мондриївського пресслужба КМДА.

Він додав, що тенденції до пришвидшення розповсюдження захворюваності поки немає, а реальна захворюваність серед педагогічного складу в школах наразі становить менше ніж 0,1%, серед учнів – 0,004%.

Згідно з рішенням уряду, у разі переходу до «жовтого», «помаранчевого» чи «червоного» карантинного рівня епідемічної небезпеки для роботи навчального закладу потрібно мати мінімум 80% вакцинованого персоналу.