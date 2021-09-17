У Китаї вакцинували понад мільярд людей, Британія й Іспанія вирішили робити бустерні щеплення

Кількість вакцинованих від коронавірусу людей у Китаї, найбільш населеній країні, перевищила мільярд, повідомили медичні чиновники. Це складає 72% від 1,4-мільярдного населення Китаю.

Китаю вдалося значною мірою зупинити поширення коронавірусу всередині країни, запроваджуючи жорсткі обмеження і масове тестування щоразу, коли з’являлися нові спалахи.

Тим часом, влада Великої Британії вирішила робити додаткове, третє, щеплення від коронавірусу людям віком від 50 років і тим особам 16–49 років, які мають супутні захворювання.

Це означає, що приблизно 30 мільйонам людей можуть ввести бустерну дозу щонайменше через шість місяців після другої дози вакцини. Більше ніж 81% дорослих британців отримали дві дози вакцини від COVID-19.

Застосовувати третю дозу вакцини від коронавірусу вирішили також в Іспанії. Бустерну дозу вводитимуть мешканцям будинків для літніх людей і іншим вразливим верствам населення.

Тим часом, у США 17 вересня має відбутися засідання незалежної консультативної групи експертів, яка має вирішити, чи рекомендувати додаткові щеплення вакцинами Pfizer.

Проти надання третіх доз вакцини виступає Всесвітня організація охорони здоров’я, вказуючи на те, що ще не всі країни отримали доступ до вакцинації і не можуть щепити своїх громадян навіть першою дозою.