В Україні виявили 6624 нових випадки COVID-19 – майже на тисячу більше, ніж попередньої доби

В Україні за добу 16 вересня зафіксовано 6 624 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров’я. Це майже на тисячу більше, ніж попередньої доби.

Зокрема, захворіли 677 дітей і 105 медпрацівників.

За минулу добу шпиталізували 1 568 людей, 1 914 – одужали, 99 людей померли, кажуть у МОЗ.

Протягом доби провели 75,2 тисячі тестувань: методами ПЛР, ІФА експрес-тестами.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 338 164 людини, 54 750 – померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (649), Львівській (644), Одеській (530), Дніпропетровській (426) областях і в Києві (426).