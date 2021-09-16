Мінфін озвучив витрачену з початку року суму на боротьбу з COVID-19 в Україні

Міністерство фінансів прозвітувало, яку суму було витрачено державою за вісім місяців поточного року на боротьбу з COVID-19 в Україні.

«За 8 місяців 2021 року здійснено видатків на боротьбу з COVID-19 у розмірі понад 30 млрд гривень», – повідомили у Мінфіні.

За даними відомства, найбільше коштів 11,8 млрд грн витрачено на оплату послуг з екстреної та стаціонарної медичної допомоги, наданих пацієнтам з COVID-19, та послуг з вакцинації населення.

«У цілому на лікування хворих на COVID-19 та послуг з вакцинації у рамках програми медичних гарантій у 2021 році спрямовано 17,5 млрд грн, а на закупівлю 38 млн доз вакцин – 10,5 млрд грн коштів державного бюджету», – вказали у міністерстві.

У цілому на боротьбу з COVID-19 цьогоріч передбачено понад 36 млрд грн.