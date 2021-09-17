Згенерувати COVID-сертифікат можна буде не лише у застосунку, а й на порталі «Дія» – Федоров

На порталі «Дія можна буде згенерувати та роздрукувати COVID-сертифікат про вакцинацію». Як повідомив віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, Мінцифри вже фіналізує розробку функціонала і послуга буде доступна наприкінці вересня.

«Уже понад 700 тисяч українців згенерували свої внутрішні та міжнародні сертифікати в застосунку «Дія» та активно користуються ними. Наші сертифікати офіційно визнані в ЄС для подорожей за кордон. У кінці вересня ми додамо можливість отримати сертифікат на порталі «Дія». Зараз працюємо над розробкою послуги. Завдяки цьому ще більше українців зможуть подорожувати та користуватися COVID-сертифікатом», – сказав Федоров.

Він пояснив, що завдяки запуску послуги на порталі «Дія» отримати цифровий COVID-сертифікат зможуть українці, в яких немає ID-картки чи закордонного біометричного паспорта або які не мають «Дія.Підпису» чи не користуються застосунком.

Згенерувати COVID-сертифікат на порталі «Дія» можна буде також у декілька кліків. Потрібно авторизуватися на порталі, вибрати послугу «Згенерувати COVID-сертифікат», підписати кваліфікованим електронним підписом заяву на отримання сертифіката. На порталі можна скористатися як «Дія.Підписом», так і будь-яким іншим електронним підписом. Після цього «Дія» надсилає запит в Електронну систему охорони здоров’я і формується сертифікат у форматі PDF. Його можна роздрукувати або просто зберегти файл на телефоні чи іншому пристрої та демонструвати QR-код з екрана.

Наприкінці вересня на порталі «Дія» можна буде згенерувати лише сертифікат вакцинації про отримання двох доз. Згодом також буде доступний і COVID-сертифікат про отримання негативного ПЛР-тесту. Крім цього, Мінцифри працює над розробкою і сертифіката вакцинації про часткову вакцинацію. Він буде також доступний як на порталі, так і в застосунку «Дія».