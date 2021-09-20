У Верховній Раді пропонують допускати до роботи депутатів тільки після вакцинації чи тесту

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк («Батьківщина») запропонувала обмежити доступ до роботи у парламенті невакцинованим людям. Про це вона заявила під час погоджувальної ради 20 вересня.

«Хочу звернути увагу на те, щоб, можливо, ми допускали до роботи Верховної Ради тільки вакцинованих осіб або осіб із ПЛР-тестом, зробленим за 72 години. Таким чином ми теж будемо спонукати керівників інших підприємств, державних органів, до вакцинації, заохочувати людей вакцинуватися, щоб зберегти якомога більше життів в Україні», – сказала вона.

Читайте також: «Слуга народу» проведе засідання фракції, обговорюватимуть закон про олігархів – речниця

Голова комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, своєю чергою, закликав керівництво парламенту, а також комітетів та фракцій забезпечити обов’язкове носіння масок у Верховній Раді.

Він назвав пропозицію Кондратюк «слушною» і додав, що альтернативою може бути експрес-тестування на антиген.

«Щоб тут не було звинувачень, що це якісь посягання на свободу людей, а давайте ми зробимо трошки інакше: люди, які не вакциновані, повинні перед засіданням погоджувальної ради, перед засіданням Верховної Ради пройти антиген-тест. Це швидка процедура, вона робиться всього 15 хвилин максимум», – сказав він.

Читайте також: Вакцинація: понад 36 тисячі людей щепилися від COVID-19 у неділю

Радуцький також припустив, що такий тест депутати можуть робити власник коштом, «бо вакцину держава забезпечила безкоштовно».

«У нас показник вакцинованих депутатів набагато нижчий, ніж у деяких підприємствах, я теж прошу керівництво Верховної Ради підійти до цього питання дуже серйозно», – заявив він.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков брав участь у засіданні дистанційно, оскільки лікується від COVID-19.