Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Відео

Конфлікт у ЗеКоманді: Разумков заважає Зеленському? | Віталій Портников

Конфлікт у ЗеКоманді: Разумков заважає Зеленському? | Віталій Портников
Embed
Конфлікт у ЗеКоманді: Разумков заважає Зеленському? | Віталій Портников

No media source currently available

0:00 0:10:56 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Команда президента Зеленського не задоволена роботою Дмитра Разумкова.

Голова Верховної Ради відкрито гальмує ключові ініціативи президента, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Він також вважає, що існують фундаментальні розбіжності між партією «Слуга народу» та Разумковим. Водночас перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко назвав дії Разумкова «некомандними». Конфлікт аналізує політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Відеоблог «Точка зору». Думка автора відеоблогу не обов'язково відображає позицію Радіо Свобода.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG