Конфлікт у ЗеКоманді: Разумков заважає Зеленському? | Віталій Портников

Голова Верховної Ради відкрито гальмує ключові ініціативи президента, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Він також вважає, що існують фундаментальні розбіжності між партією «Слуга народу» та Разумковим. Водночас перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко назвав дії Разумкова «некомандними». Конфлікт аналізує політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Відеоблог «Точка зору». Думка автора відеоблогу не обов'язково відображає позицію Радіо Свобода.
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