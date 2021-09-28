У ОП прокоментували ймовірну причетність дружини Тимошенка до організації форуму «Україна 30»

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував розслідування видання «Бабель» про проведення форуму «Україна 30» нібито компанією дружини заступника голови ОП Кирила Тимошенка.

У коментарі для Радіо Свобода він заявив, що в рамках форуму відбулося «майже два десятки» зустрічей із залученням сотень учасників.

«Зрозуміло, що від Офісу Президента мав бути модератор, який був би не просто глибоко в темах, а організував би ефективну співпрацю десятків різних, в тому числі державних, інституцій. На мій погляд, Кирило Тимошенко абсолютно чітко і професійно відпрацював цей глобальний проект, який дозволив суспільству отримати відповіді на базові питання – яка стратегія у держави, які рішення напрацьовує держава, які ризики нас очікують і як держава з рими впорається», – заявив він.

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На думку радника голови ОП, «було би дивним організовувати такі форуми без представників провідних компаній, які працюють в Україні та визначають економічне сьогодення нашої країни, та без провідних експертів, які також можуть бути пов’язані з тим або іншим гравцем корпоративного сектору».

«Сенс форумів «Україна-30» якраз і полягав у тому, що суспільно важливі питання мають вирішуватися не тільки політиками, але й усіма тими соціальними групами, які реально спрямовують розвиток суспільства», – додав він.

Водночас Подоляк не став коментував статтю конкретніше, пославшись на те, що вона супроводжувалася «розстановкою особистих акцентів журналістами та занадто агресивним «відпрацюванням» цієї теми в партійних медіа опонентів влади». Відтак на основні тези матеріалу він не відреагував.

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Представник Офісу президента підкреслив, що на проведення форуму не витрачалися бюджетні кошти.

Видання «Бабель» 27 вересня оприлюднило матеріал про проведення форуму «Україна 30». За висновками журналістів, організатором події без конкурсу стала компанія Goodmedia, яка належить дружині заступника голови ОП Кирила Тимошенка Олені. При цьому офіційно виданню не вдалося отримати інформацію про організатора форуму.

Крім того, участь у події для деяких учасників нібито була платною. Наприклад, за даними джерел видання, компанії олігарха Ріната Ахметова заплатили Goodmedia 3,5 мільйона гривень за участь у форумах «Україна 30. Платіжка» та «Україна 30. Екологія».

Форуми «Україна 30» тривали з лютого по серпень 2021 року.