«Спроба демонстративного вбивства»: у ОП прокоментували обстріл авто Шефіра

У «Слузі народу» та Офісі президента прокоментували напад на автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, внаслідок якого був поранений його водій.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в машину Шефіра зробили «понад десятка пострілів».

«Очевидно, що це відкритий, цілеспрямований та вкрай важкий напад із застосуванням автоматичної зброї не можна кваліфікувати інакше як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди. Правоохоронними органами здійснюються всі необхідні заходи для пошуку злочинців», – йдеться в його коментарі для Радіо Свобода.

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Подоляк зазначив, що в Київській області оголосили план «перехват». Він пов’язав напад на Шефіра із «агресивною і навіть войовничою кампанією протидії» політиці Зеленського, спрямованій на «зниження традиційного впливу тіньових олігархів на суспільні процеси, а також на знищення політико-фінансових угруповань, які відверто працюють на наших зовнішніх опонентів».

Подоляк припустив, що найбільший опір можуть викликати спроби детінізації економіки, деолігархізації та судової реформи.

«Ми підкреслюємо, що політика президента, спрямована на фундаментальну трансформацію держави, залишається незмінною, а безумовною відповіддю на будь-які протиправні дії проти представників держави будуть ще більш серйозні антиолігархічні та антикримінальні рішення», – стверджує він.

За словами радника голови ОП, Зеленському вже відомо про напад.

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Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив журналістам, що Сергій Шефір не постраждав внаслідок нападу, але перебуває «у стані шоку».

«Він трактує, що стріляли по ньому, але попали у водія… Моя як не спеціаліста думка: враховуючи, що він часто їздить сам, могли через скло не бачити, можливо, його сплутали з водієм, а можливо, просто не попали», – припустив він.

Арахамія зазначив, що, за його даними, на виїздах із Лісників є камери спостереження, тож припустив наявність відео з місця подій.

Вранці 22 вересня невідомі обстріляли авто першого помічника президента України Сергія Шефіра і поранили водія.