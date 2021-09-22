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Невідомі обстріляли авто першого помічника Зеленського, поранений водій – поліція

В авто влучило понад 10 куль, кажуть у поліції

Невідомі обстріляли авто першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранений водій, повідомляє Національна поліція.

«Сьогодні, близько 10-ї години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника Президента Сергія Шефіра. В автомобіль потрапило більше ніж 10 куль. Поранений водій», – йдеться в повідомленні.

Про стан пораненого не повідомляють.

На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції.

Поліція проводить спецоперацію для розшуку тих, хто стріляв, і просить всіх, «хто має будь-яку інформацію про обставини замаху на життя двох громадян України», повідомляти в поліцію.

Інші подробиці наразі невідомі.

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