В Офісі президента відреагували на матеріал CNN про операцію із захопленням «вагнерівців»

У матеріалі телеканалу CNN щодо підготовки операції із захоплення членів російської приватної військової компанії «Вагнер» немає посилань на факти, заявив у коментарі Радіо Свобода радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

«Давайте почнемо з того, що в матеріалі взагалі нема фактових посилань. Анонімне джерело щось сказало про можливі події. В самих Штатах абсолютно спростували будь-яку участь в будь-яких подібних спецопераціях. Яка має бути позиція? Офіційно вступити в діалог з анонімними джерелами? А якщо говорити щиро, то після того, як офіційний представник ФСБ фактично похвалив матеріал CNN, а в Росії піднялась чергова хвиля звинувачень проти України на основі цього матеріалу», – сказав Подоляк.

За його словами, західні медіа «дають себе використати в іграх російських спецслужб».

«Із ким журналісти CNN могли поспілкуватись в Україні? Що це за аноніми, чиї слова були використані? І як перевірити, що ці аноніми не пов'язані з російськими інтересами та впливом? Це ж просто абсурдно – коли якісь «дивні джерела» щось наговорюють журналістам, це поширюється, а в результаті все завершується публічною похвалою від ФСБ. Ще з часів радянської влади спецслужби використовували, на жаль, західних діячів «втемну» – для реалізації інтересів спецслужб», – зазначив радник керівника Офісу президента.

Подоляк додав, що в Україні «достатньо і корупціонерів із «великим минулим», в тому числі у спецслужбах, які дуже хочуть помститися за звільнення чи заробити ще грошей, відпрацьовуючи такі пропагандистські вкиди. Вони думають, що це – проти влади, але як показує реакція ФСБ сьогодні – це проти України».

Раніше американський телеканал CNN оприлюднив розмову із трьома анонімними «колишніми високопосадовцями української військової розвідки», які розповіли, як працювали над підготовкою операції із захоплення членів російської приватної військової компанії «Вагнер».

Як стверджують у виданні, розвідники описали, що російських найманців нібито запросили на роботу з охорони нафтових потужностей у Венесуелі, запропонувавши 5 тисяч доларів на місяць. На пропозицію відгукнулися «сотні» росіян, що дозволило в ході перемов виокремити тих, хто міг бути причетний до воєнних злочинів.

Як пише видання, джерела надали відео, на якому російські та проросійські бойовики на сході України тримають уламок збитого військового літака. Деякі претенденти на «роботу» пов’язували себе зі збиттям малазійського пасажирського літака MH17, на борту якого загинуло 298 людей.

У виданні стверджують, що до підготовки була причетна й американська розвідка, хоча офіційно Вашингтон заперечив свою причетність.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи повідомлення про зірвану операцію, заявив, що «ідея такої операції – це була ідея, скажімо так, інших країн, точно не України».

29 липня в санаторії під Мінськом затримали 33 російських громадян. Білоруська влада заявила, що підозрювала їх у підготовці заворушень напередодні виборів, а Олександр Лукашенко тоді назвав затримання росіян із «ПВК Вагнера» ​«надзвичайною подією» і заявив про «брудні наміри» Росії.

Україна просила видати їй затриманих бойовиків, бо вони брали участь у бойових діях на Донбасі і воювали проти ЗСУ.

Однак ніяких звинувачень їм офіційно так і не висунули, а через два тижні 32 із 33 затриманих повернули в Росію. Ще один залишився в Білорусі, бо має громадянство і цієї країни. 14 серпня Генпрокуратура Росії повідомила, що раніше затримані перебувають на російській території.

18 серпня у соцмережах і деяких ЗМІ, які посилалися на неназвані джерела, з’явилася інформація про те, що затриманих у липні в Білорусі російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби, які понад рік вели операцію з розшуку і затримання причетних до злочинів на Донбасі, зокрема до збиття малайзійського літака рейсу MH17.

За даними ЗМІ, зокрема, видання «Українська правда», після того, як силовики доповіли про спецоперацію Офісу президента, вона була зірвана, ймовірно, через витік інформації.

Служба безпеки України назвала російським фейком й інформаційним «вкидом» повідомлення про участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків ПВК «Вагнера» в Білорусі і закликала «не поширювати чуток на користь недружньої держави».