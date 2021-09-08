Українські розвідники розповіли про підготовку операції із захоплення «вагнерівців» у Білорусі – CNN

Американське видання CNN оприлюднило розмову із трьома анонімними «колишніми високопосадовцями української військової розвідки», які розповіли, як працювали над підготовкою операції із захоплення членів російської приватної військової компанії «Вагнер».

Як стверджують у виданні, розвідники описали, що російських найманців нібито запросили на роботу з охорони нафтових потужностей у Венесуелі, запропонувавши 5 тисяч доларів на місяць. На пропозицію відгукнулися «сотні» росіян, що дозволило в ході перемов виокремити тих, хто міг бути причетний до воєнних злочинів.

«Ми почали телефонувати їм і казати: «агов, друже, гаразд, розкажи мені про себе, може, ти насправді не боєць, а водопровідник чи щось таке… І вони почали розповідати про себе, надсилати документи, військові квитки та докази, що вони воювали. І ми такі: «бінго, ми можемо це використати», – цитує одного зі співрозмовників CNN.

Як стверджує видання, джерела надали відео, на якому російські та проросійські бойовики на сході України тримають уламок збитого військового літака. Деякі претенденти на «роботу» пов’язували себе зі збиттям малазійського пасажирського літака MH17, на борту якого загинуло 298 людей.

«Двоє були присутні при запуску ракети, яка збила MH17. Ще четверо були членами угруповання, відповідального за збиття нашого військового літака і вбивство щонайменше 70 наших найкращих людей. Ідентифікувати і покарати цих людей було нашим головним інтересом», – йдеться в коментарі іншого учасника операції.

У виданні стверджують, що підготовки була причетна й американська розвідка, хоча офіційно Вашингтон заперечив свою причетність.

Українські розвідники зрештою відібрали 28 росіян, ймовірно причетних до злочинів на території країни, і ще п’ятьох, які не мали до них стосунку, аби уникнути підозр. Спершу їх планувалося забрати рейсом до Туреччини, але через епідемічні обмеження з Росії можна було перетнути кордон тільки з Білоруссю. Найманців доправили автобусом до Мінська, звідки вони мали вилетіти нібито до Венесуели.

Однак у столиці Білорусі виникла затримка, в ході якої росіян помістили до санаторію «Білорусочка» у 15 хвилинах їзди від міста. За кілька годин до того, як вони мали вилетіти, їх затримали білоруські спецслужби, стверджують джерела журналістів. За словами колишнього президентського радника Білорусі, який коментував на умовах анонімності, Мінськ спершу вважав, що росіяни приїхали, аби дестабілізувати країну перед прийдешніми виборами.

Зрештою 32 затриманих повернули до Росії, 33-й, який мав подвійне російсько-білоруське громадянство, залишився в Білорусі.

CNN цитує одного зі своїх співрозмовників, який вважає, що «провал операції був серйозним ударом по українській розвідці», яка працювала над нею близько 18 місяців.

«Якби ці люди опинилися тут, в Україні, деталі їхніх злочинних діянь стали б відомі всьому світу. Україна могла притягнути їх до відповідальності і показати, що наша боротьба з Росією серйозна і ми не здамося», – заявив розвідник.

Згідно з матеріалом, українське командування не коментувало виданню цю ситуацію. Головне управління розвідки Міністерства оборони України також не коментувало матеріал публічно.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи повідомлення про зірвану операцію, заявив, що «ідея такої операції – це була ідея, скажімо так, інших країн, точно не України».

29 липня в санаторії під Мінськом затримали 33 російських громадян. Білоруська влада заявила, що підозрює їх у підготовці заворушень напередодні виборів, а Олександр Лукашенко тоді назвав затримання росіян із «ПВК Вагнера» ​«надзвичайною подією» і заявив про «брудні наміри» Росії.

Україна просила видати їй затриманих бойовиків, бо вони брали участь у бойових діях на Донбасі і воювали проти ЗСУ.

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Однак ніяких звинувачень їм офіційно так і не висунули, а через два тижні 32 з 33 затриманих повернули в Росію. Ще один залишився в Білорусі, бо має громадянство і цієї країни. 14 серпня Генпрокуратура Росії повідомила, що раніше затримані перебувають на російській території.

18 серпня у соцмережах і деяких ЗМІ, які посилалися на неназвані джерела, з’явилася інформація про те, що затриманих у липні в Білорусі російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби, які понад рік вели операцію з розшуку і затримання причетних до злочинів на Донбасі, зокрема до збиття малайзійського літака рейсу MH17.

За даними ЗМІ, зокрема, видання «Українська правда», після того, як силовики доповіли про спецоперацію Офісу президента, вона була зірвана, ймовірно, через витік інформації.

Служба безпеки України назвала російським фейком й інформаційним «вкидом» повідомлення про участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків ПВК «Вагнера» в Білорусі і закликала «не поширювати чуток на користь недружньої держави».