Веніславський заявив, що спецоперацію щодо «вагнерівців» курували спецслужби Росії

Операцію щодо членів приватної військової компанії «Вагнер» курували спецслужби Росії, заявив народний депутат від фракції «Слуга народу», член Комісії з питань правової реформи при президентові України Федір Веніславський в ефірі програми Радіо Свобода Свобода Live.

«Я в даному випадку повністю погоджуюся з президентом, що, якщо і була якась спецоперація, то вона була, очевидно, зрежисована не в Україні і не за участю наших партнерів із НАТО. Це була операція проти України, яку намагалися використати для можливої дискредитації нашої країни. Я думаю, що те, що не вдалося це зробити, це заслуга, в тому числі, наших спецслужб і наших розвідників», – сказав Веніславський.

За його словами, переміщення організованих груп осіб через кордон Білорусі контролюється Федеральною службою безпеки Росії.

«Що стосується взагалі ситуації з «вагнерівцями», то зрозуміло, що була на території Білорусі група осіб… Очевидно, що потрапляння організованої групи осіб з Російської Федерації, (я хочу нагадати, що Державна прикордонна служба РФ – це складова ФСБ), будь-яке переміщення організованих груп осіб, тим більше осіб, які є найманцями чи представниками приватної військової організації, очевидно, контролюється спецслужбами Російської Федерації. Тобто, те, що ця група осіб перетнула державний кордон Білорусі і Росії було відомо, і це контролювалося ФСБ Російської Федерації. Відповідно, все решта можна по-різному інтерпретувати, але те, що це було спецоперацією, яку курували спецслужби Росії, в мене особисто сумнівів немає», – заявив депутат.

Раніше в ефірі «ТСН» президент України Володимир Зеленський заявив, що операція із затримання найманців не була «нашою операцією».

«Я точно розумію , що ця ситуація, ідея такої операції – це була ідея, скажімо так, інших країн, точно не України. І те, що Україну максимально затягували в це питання – це правда. І те, що цього не відбулося, ще раз проводячи паралель із тим, що відбулося в Білорусі, я вважаю – слава Богу, що ми проявили питання суб’єктності в цьому важливому питанні», – додав він, не уточнивши, в чому полягав виявив такої суб’єктності. Крім того, Зеленський не уточнив, які інші країни має на увазі.

Він також наголосив, що довіряє голові свого офісу Андрієві Єрмаку, відповідаючи на питання ведучої щодо причетності керівника Офісу президента до можливого витоку інформації у справі «вагнерівців».

«Я довіряю цій людині. Служба безпеки надавала мені і надає інформацію про все моє оточення і всіх моїх людей», – сказав Зеленський.

29 липня в санаторії під Мінськом затримали 33 російських громадян. Білоруська влада заявила, що підозрює їх у підготовці заворушень напередодні виборів, а Олександр Лукашенко тоді назвав затримання росіян із «ПВК Вагнера» ​«надзвичайною подією» і заявив про «брудні наміри» Росії.

Україна просила видати їй затриманих бойовиків, бо вони брали участь у бойових діях на Донбасі і воювали проти ЗСУ.

Однак ніяких звинувачень їм офіційно так і не висунули, а через два тижні 32 з 33 затриманих повернули в Росію. Ще один залишився в Білорусі, бо має громадянство і цієї країни. 14 серпня Генпрокуратура Росії повідомила, що раніше затримані перебувають на російській території.

18 серпня у соцмережах і деяких ЗМІ, які посилалися на неназвані джерела, з’явилася інформація про те, що затриманих у липні в Білорусі російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби, які понад рік вели операцію з розшуку і затримання причетних до злочинів на Донбасі, зокрема до збиття малайзійського літака рейсу MH17.

За даними ЗМІ, зокрема, видання «Українська правда», після того, як силовики доповіли про спецоперацію Офісу президента, вона була зірвана, ймовірно, через витік інформації.

Служба безпеки України назвала російським фейком й інформаційним «вкидом» повідомлення про участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків ПВК «Вагнера» в Білорусі і закликала «не поширювати чуток на користь недружньої держави».