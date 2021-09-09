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Микола Тищенко напав на Гео Лероса під час виступу в парламенті – відео

Микола Тищенко напав на Гео Лероса під час виступу в парламенті – відео
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Микола Тищенко напав на Гео Лероса під час виступу в парламенті – відео

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Депутат від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко напав на Гео Лероса під час його виступу в парламенті. У своєму виступі колишній «слуга народу», а нині позафракційний депутат Лерос критикував президента Володимира Зеленського та його команду, у цей час до трибуни підбіг Микола Тищенко та почав виштовхувати Лероса з трибуни. У зв’язку з цим спікер парламенту Дмитро Разумков оголосив перерву в роботі Верховної Ради.

У зв’язку з цим спікер парламенту Дмитро Разумков оголосив перерву в роботі Верховної Ради.

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