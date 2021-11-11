Лерос стверджує, що йому повідомляють про підозру

Депутат Верховної Ради Гео Лерос зранку 11 листопада повідомив у соцмережах, що співробітники прокуратури і Держаного бюро розслідувань прийшли до нього, щоб вручити повідомлення про підозру.

«Прямо зараз мені у дворі будинку, де я проживаю, вручають підозру. Є ДБР та ГПУ. Чекаю на адвоката. Поки що мені невідомо за що саме», – написав Лерос, додавши, що «справ на мене сфабрикували багато».

Офіційних повідомлень про будь-які процесуальні дії щодо депутата наразі немає.

Раніше цього тижня комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту рекомендував Верховній Раді усунути позафракційного народного депутата Гео Лероса від участі у п’яти пленарних засіданнях.

Покарати депутата Лероса за жест у ВР від Регламентного комітету вимагала фракція «Слуга народу».

4 листопада у парламенті народний депутат Гео Лерос показав президенту Володимиру Зеленському середній палець, що вважається непристойним жестом. Також з трибуни Лерос назвав Зеленського «зрадником». Президент не реагував на це, а за дорученням голови Верховної Ради Руслана Стефанчука Леросу відключили мікрофон. Після чого Лерос і показав цей жест у бік президента.