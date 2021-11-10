У Регламентному комітеті рекомендували усунути Лероса від участі у п’яти засіданнях ВР

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту рекомендував Верховній Раді усунути позафракційного народного депутата Гео Лероса від участі у п’яти пленарних засіданнях, повідомив заступник голови комітету Павло Фролов з фракції «Слуга народу» у Telegram.

«Регламентний комітет одноголосно рекомендував Верховній Раді позбавити Гео Лероса права брати участь у п’яти пленарних засіданнях за нецензурні жести у парламенті», – повідомив депутат.

Водночас Фролов зазначив, що таку пропозицію відповідно до Регламенту голосуватимуть у парламенті без обговорення.

Покарати депутата Лероса за жест у ВР від Регламентного комітету вимагала фракція «Слуга народу».

4 листопада у парламенті народний депутат Гео Лерос показав президенту Володимиру Зеленському середній палець, що вважається непристойним жестом. Також з трибуни Лерос назвав Зеленського «зрадником». Президент не реагував на це, а за дорученням голови Верховної Ради Руслана Стефанчука Леросу відключили мікрофон. Після чого Лерос і показав цей жест у бік президента.