Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти депутата Лероса

Офіс генерального прокурора 14 вересня відкрив кримінальне провадження проти позафракційного народного депутата Гео Лероса за фактом можливого вчинення готування до завідомо неправдивого показання свідка (потерпілого) для надання слідчим органам. Про це 15 вересня повідомив начальник відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Максим Зінорук.

«Сьогодні Офіс Генерального прокурора доручив слідчим Головного слідчого управління ДБР здійснювати досудове розслідування за фактом можливого вчинення народним депутатом України готування до завідомо неправдивого показання свідка (потерпілого) для надання слідчим органам», – повідомив чиновник.

Він зазначив, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала публікація на одному з Telegram-каналів.

«У повідомленні містилось відео, де особа, схожа на народного депутата України Гео Лероса, підшукує співучасників для імітації нападу на себе. За це він забажав у невстановленого співрозмовника гроші. Метою імітації могло бути створення у суспільстві ілюзії погроз на його адресу нібито за політичну діяльність, але головною ціллю могла бути дискредитація органів державної влади», – сказав представник ДБР.

За його словами, попередня кваліфікація кримінального правопорушення – готування до злочину (ч. 1 ст. 14 КК України) та введення в оману суду або іншого уповноваженого органу (ч. 2 ст. 384 КК України), але у результаті проведення слідчих дій та у разі наявності інших підстав кваліфікація може бути змінена.

Сам Гео Лерос прокоментував згадане відео в Телеграм-каналі, звернувши увагу на те, що 70% екрану приховані фільтром. Він стверджує, що звук на відео підроблений.

«У мене є прості питання до авторів цього «творіння»: чи можливо, щоб дане відео записане рік-півтора тому (якщо взяти до уваги тему відео), але вийшло воно тільки зараз?», – запитав парламентар.

Він закликав авторів відео оприлюднити повний запис зі звуком, автентичність якого можна буде перевірити.

«Сама тема і звук обрані не просто так, адже є максимально цинічною спробою знищити мою репутацію. В мої уста вкладають якість неадекватні слова, за які я би давно сидів у в’язниці, але вони чомусь чекали саме цього моменту», – додав він.

За словами Лероса, він планує звернутися до правоохоронних органів із заявою про оцінку цього відео.

28 серпня 2020 року депутат Верховної Ради Гео Лерос повідомив, що йому спалили автомобіль.