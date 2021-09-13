ДБР припускає причетність Лероса до підпалу його автомобіля – він заявляє про кампанію проти себе

Державне бюро розслідувань заявило про можливу причетність людини, «схожої на народного депутата Гео Лероса», до підпалу його ж автомобіля. Про це пресслужба відомства заявила 13 вересня.

У ДБР посилаються на відео, оприлюднене на одному з анонімних Телеграм-каналів цього ж дня. Відео містить кадри нібито прихованої зйомки людини, схожої на Лероса, при цьому його співрозмовника приховано.

«На відео він обговорює зі співрозмовником план використання даної ситуації, як інформаційного приводу для подальших публічних виступів», – стверджують у ДБР.

Відомство вбачає в цих діях ймовірні ознаки підготовки до введення в оману уповноважених органів. ДБР додає, що звернулося до Офісу Генеральної прокуратури, щоб надати правову оцінку та відкрити кримінальне провадження.

Сам Гео Лерос прокоментував згадане відео в Телеграм-каналі, звернувши увагу на те, що 70% екрану приховані фільтром. Він стверджує, що звук на відео підроблений.

«У мене є прості питання до авторів цього «творіння»: чи можливо, щоб дане відео записане рік-півтора тому (якщо взяти до уваги тему відео), але вийшло воно тільки зараз?», – запитав парламентар.

Він закликав авторів відео оприлюднити повний запис зі звуком, автентичність якого можна буде перевірити.

«Сама тема і звук обрані не просто так, адже є максимально цинічною спробою знищити мою репутацію. В мої уста вкладають якість неадекватні слова, за які я би давно сидів у в’язниці, але вони чомусь чекали саме цього моменту», – додав він.

За словами Лероса, він планує звернутися до правоохоронних органів із заявою про оцінку цього відео.

28 серпня 2020 року депутат Верховної Ради Гео Лерос повідомив, що йому спалили автомобіль.