«Слуга народу» може розглянути питання про виключення Тищенка з фракції на наступному засіданні – Качура

На наступному засіданні фракції «Слуга народу» можуть розглянути питання про виключення народного депутата Миколи Тищенка через бійку з депутатом Гео Леросом. Про це заявив в ефірі телеканалу «Україна 24» нардеп Олександр Качура.

«У нас є регламентні процедури, ми це питання обговоримо. Мені соромно за дії окремих колег. Ми в парламентсько-президентській республіці живемо, де потрібно з'ясовувати стосунки відповідно до регламенту. Думаю, що якщо буде необхідність, ми розглянемо це питання (про виключення Тищенко - ред.) на наступному засіданні фракції», – заявив Качура.

За його словами, в інциденті винен і Лерос.

«Друге. Парламентський комітет встановить провину, і моя особиста позиція з цього приводу – що все-таки, давайте будемо чесними, не можна і так діяти з точки зору букви закону, і коли виступають під час розгляду питання і озвучують інші якісь речі, це теж не передбачено регламентом», – додав Качура.

9 вересня Микола Тищенко напав на Гео Лероса під час його виступу в парламенті. У своєму виступі колишній «слуга народу», а нині позафракційний депутат Лерос критикував президента Володимира Зеленського та його команду, у цей час до трибуни підбіг Микола Тищенко та почав виштовхувати Лероса з трибуни. У зв’язку з цим спікер парламенту Дмитро Разумков оголосив перерву в роботі Верховної Ради.