Тищенко отримав догану за вечірку на честь дня народження дружини – Арахамія

Народний депутат зі «Слуги народу» Микола Тищенко отримав догану за вечірку на честь дня народження дружини під час карантинних обмежень, заявив голова фракції Давид Арахамія в коментарі Радіо Свобода.

«Так. Було одноголосно проголосовано за рішення офіційно винести йому догану», – сказав Арахамія.

Інформацію підтвердили нардепи від «Слуги народу» Олександр Качура та Євгенія Кравчук.

Тищенко зберігає свої внутрішньопартійні посади і залишається заступником голови фракції у парламенті.

18 квітня журналісти програми «Схеми» опублікували докази, що Тищенко влаштував закриту вечірку у Fairmont Grand Hotel Kyiv на честь дня народження своєї дружини, попри суворі карантинні обмеження, які діяли в столиці у зв’язку з перебуванням міста у «червоній зоні» епідемічної небезпеки.

Серед гостей були й інші представники партії «Слуга народу», святкування тривало понад п’ять годин, гості перебували без захисних масок, свято супроводжувалось салютом.

19 квітня у столичній поліції повідомили про відкриття кримінального провадження (за статтею про порушення санітарних правил і норм) після перевірки повідомлень у соцмережах, що «депутат Верховної Ради влаштував у готелі у Подільському районі вечірку».

Тищенко заявляв, що святкування не було порушенням локдауну.