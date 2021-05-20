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20 травня 2021, Київ 21:57
Новини | Події

Тищенко отримав догану за вечірку на честь дня народження дружини – Арахамія

18 квітня журналісти програми «Схеми» опублікували докази, що Тищенко влаштував закриту вечірку у Fairmont Grand Hotel Kyiv на честь дня народження своєї дружини, попри суворі карантинні обмеження

Народний депутат зі «Слуги народу» Микола Тищенко отримав догану за вечірку на честь дня народження дружини під час карантинних обмежень, заявив голова фракції Давид Арахамія в коментарі Радіо Свобода.

«Так. Було одноголосно проголосовано за рішення офіційно винести йому догану», – сказав Арахамія.

Інформацію підтвердили нардепи від «Слуги народу» Олександр Качура та Євгенія Кравчук.

Тищенко зберігає свої внутрішньопартійні посади і залишається заступником голови фракції у парламенті.

18 квітня журналісти програми «Схеми» опублікували докази, що Тищенко влаштував закриту вечірку у Fairmont Grand Hotel Kyiv на честь дня народження своєї дружини, попри суворі карантинні обмеження, які діяли в столиці у зв’язку з перебуванням міста у «червоній зоні» епідемічної небезпеки.

Серед гостей були й інші представники партії «Слуга народу», святкування тривало понад п’ять годин, гості перебували без захисних масок, свято супроводжувалось салютом.

19 квітня у столичній поліції повідомили про відкриття кримінального провадження (за статтею про порушення санітарних правил і норм) після перевірки повідомлень у соцмережах, що «депутат Верховної Ради влаштував у готелі у Подільському районі вечірку».

Тищенко заявляв, що святкування не було порушенням локдауну.

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