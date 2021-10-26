Поїздка депутатів до США: посольство заявляє, що «не супроводжує приватні поїздки» держслужбовців

Посольство України в Сполучених Штатах прокоментувало заяви народного депутата Олексія Гончаренка про те, що частина його колег не змогла потрапити до США на форум «Чиста енергія — здорове навколишнє середовище» нібито через відкликання дипломатичної ноти.

Як йдеться в коментарі дипломатичного відомства Радіо Свобода, воно «забезпечує робочі поїздки очільників держави, державних службовців, народних депутатів та громадських представників України».

«Обов’язковою умовою робочих відряджень для держслужбовців є погодження та визначення цілей та завдань робочої поїздки відповідно до передбачених законодавством процедур. Водночас, приватні поїздки держслужбовців не супроводжуються і не організовуються закордонними дипломатичними установами України», – заявили у пресслужбі посольства.

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Дипломатичне представництво також вказує на те, що для забезпечення закордонних візитів залучає кошти з бюджету, і «без офіційного погодження візиту виділення таких коштів неможливе».

Раніше народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко заявив, що Міністерство закордонних справ відкликало дипломатичну ноту для надання йому та кільком його колегам робочих віз Сполучених Штатів.

Візи, за його словами, були потрібні для робочого візиту до Вашингтона, у рамках якого планували обговорити, зокрема, «Північний потік-2» і ситуацію в Білорусі. До групи входили кілька парламентарів «Слуги народу» і Юлія Клименко від «Голосу». Зрештою до США потрапили Гончаренко, представник «Батьківщини» Володимир Кабаченко та позафракційний Гео Лерос, які вже мали візи.