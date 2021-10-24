МЗС: Україна розраховує, що ООН приєднається до «Кримської платформи»

У день 76-ї річниці заснування ООН Україна підтверджує прихильність принципам сучасного світоустрою, закладеним в положеннях Статуту Генеральної Асамблеї ООН і розраховує на приєднання Генасамблеї до «Кримської платформі». Про це 24 жовтня повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

«Враховуючи роль ООН у питаннях деокупації Криму, зокрема у контексті ухвалених Генеральною Асамблеєю ООН резолюцій щодо територіальної цілісності України, проблеми мілітаризації Криму та щодо захисту прав людини в Криму, Україна сподівається на приєднання ООН до Кримської платформи», – мовиться у заяві.

Як зазначає МЗС, Україна розраховує на більш активний і конструктивний підхід з боку керівництва ООН до питань протидії військової агресії Росії проти України.

23 серпня у Києві відбувся саміт «Кримської платформи», який офіційно запустив міжнародний формат з питання деокупацію Криму. 43 країни, які взяли у ньому участь, підписали спільну Декларацію із закликом відновити територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах. Учасники саміту заявили, що «Росії не вдасться легітимізувати тимчасову окупацію Криму і Севастополя».