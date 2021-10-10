Кулеба: «Кримська платформа» – дуже сильний удар особисто по Путіну»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що створення «Кримської платформи» «сильно вдарило» особисто по російському президентові Володимиру Путіну. Про це він заявив в інтерв’ю ТСН.

«Кримська платформа» – це дуже сильний удар особисто по президенту Путіну. Тому його емоційна реакція нам зрозуміла і ми нею задоволені. Це означає, що ми робимо правильну і добру справу», – наголосив Кулеба.

Він також вказав на підтримку «Кримської платформи» владою Туреччини, незважаючи на невдоволення Кремля з цього приводу.

«Ви могли почути, що під час візиту до Львова Мевлют Чавушоглу (глава МЗС Туреччини – ред.) неодноразово публічно і непублічно на переговорах підтвердив, що Туреччина не тільки залишиться одним з найактивніших учасників «Кримської платформи», а й готова разом з нами переконувати ті країни, які ще не приєдналися до декларації «Кримської платформи», щоб вони це зробили. Думаю, це найкраща відповідь на спроби Росії продемонструвати Туреччині своє невдоволення», – додав Кулеба.

У Кремлі слова Кулеби поки не коментували.

23 серпня у Києві відбувся саміт «Кримської платформи», який офіційно запустив міжнародний формат з питання деокупацію Криму. 43 країни, які взяли у ньому участь, підписали спільну Декларацію із закликом відновити територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах. Учасники саміту заявили, що «Росії не вдасться легітимізувати тимчасову окупацію Криму і Севастополя».