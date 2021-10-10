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Кулеба: «Кримська платформа» – дуже сильний удар особисто по Путіну»

Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що створення «Кримської платформи» «сильно вдарило» особисто по російському президентові Володимиру Путіну. Про це він заявив в інтерв’ю ТСН.

«Кримська платформа» – це дуже сильний удар особисто по президенту Путіну. Тому його емоційна реакція нам зрозуміла і ми нею задоволені. Це означає, що ми робимо правильну і добру справу», – наголосив Кулеба.

Він також вказав на підтримку «Кримської платформи» владою Туреччини, незважаючи на невдоволення Кремля з цього приводу.

«Ви могли почути, що під час візиту до Львова Мевлют Чавушоглу (глава МЗС Туреччини – ред.) неодноразово публічно і непублічно на переговорах підтвердив, що Туреччина не тільки залишиться одним з найактивніших учасників «Кримської платформи», а й готова разом з нами переконувати ті країни, які ще не приєдналися до декларації «Кримської платформи», щоб вони це зробили. Думаю, це найкраща відповідь на спроби Росії продемонструвати Туреччині своє невдоволення», – додав Кулеба.

У Кремлі слова Кулеби поки не коментували.

23 серпня у Києві відбувся саміт «Кримської платформи», який офіційно запустив міжнародний формат з питання деокупацію Криму. 43 країни, які взяли у ньому участь, підписали спільну Декларацію із закликом відновити територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах. Учасники саміту заявили, що «Росії не вдасться легітимізувати тимчасову окупацію Криму і Севастополя».

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