Протидія окупаційній російській владі в руйнуванні пам'яток у Криму: конференція у Києві (трансляція)

У Києві в конференц-залі «Будинок Митрополита» Національного заповідника «Софія Київська» проходить конференція із питань протидії окупаційній російській владі в руйнуванні пам'яток культурної спадщини Криму.
Трансляцію заходу веде «Регіональний центр з прав людини».
У заході беруть участь експерти робочої групи «Кримська платформа – гуманітарна політика», а також запрошені представники центральних органів державної влади України.
Обговорюються такі питання:
- Порушення плану управління пам'яткою «Стародавнє місто Херсонес і його хора» і стратегічні ризики.
- Охорона і використання Судацької фортеці та інших генуезьких пам'яток у Криму російською владою.
- Міжнародно-правові інструменти впливу і протидії деструктивним діям російської влади щодо культурної спадщини України в Криму.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ