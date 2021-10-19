Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Політика

Протидія окупаційній російській владі в руйнуванні пам'яток у Криму: конференція у Києві (трансляція)

Музей-заповідник «Херсонес Таврійський» в окупованому Росією Криму. Севастополь. Жовтень 2021 року

У Києві в конференц-залі «Будинок Митрополита» Національного заповідника «Софія Київська» проходить конференція із питань протидії окупаційній російській владі в руйнуванні пам'яток культурної спадщини Криму.

Трансляцію заходу веде «Регіональний центр з прав людини».

У заході беруть участь експерти робочої групи «Кримська платформа – гуманітарна політика», а також запрошені представники центральних органів державної влади України.

Обговорюються такі питання:

  • Порушення плану управління пам'яткою «Стародавнє місто Херсонес і його хора» і стратегічні ризики.
  • Охорона і використання Судацької фортеці та інших генуезьких пам'яток у Криму російською владою.
  • Міжнародно-правові інструменти впливу і протидії деструктивним діям російської влади щодо культурної спадщини України в Криму.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG