Доповідь директорки ЮНЕСКО свідчить про погіршення ситуації з правами людини в Криму – МЗС

Виконавча рада ЮНЕСКО на 212-й сесії розглянула доповідь генеральної директорки Одрі Азуле щодо ситуації в окупованому Криму, повідомляє Міністерство закордонних справ України 14 жовтня.

За повідомленням, інформацію для доповіді надавала як українська сторона, так і партнери ЮНЕСКО, зокрема, Управління Верховного комісара ООН з прав людини, представник з питань свободи медіа ОБСЄ, Міжнародна рада з охорони пам’яток та історичних місць та правозахисна організація Amnesty International.

«Представлена у доповіді інформація свідчить про подальше погіршення ситуації з правами людини в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та місті Севастополь. Російська окупаційна адміністрація продовжує нехтувати міжнародним гуманітарним правом, систематично вдається до політичних переслідувань, вчиняє культурні та релігійні утиски, освітній процес перетворився на цілеспрямоване стирання української та кримськотатарської національної ідентичності», – коментують у міністерстві.

Зокрема, доповідь звертає увагу на ситуацію з культурною спадщиною, у тому числі – вивезення культурних цінностей з кримських музеїв та незаконні археологічні розкопки.

Читайте також: Активіст Наріман Джелял розповів адвокату про умови тримання в психіатричній лікарні Сімферополя

«Об’єкти національного значення несуть непоправні втрати через варварське поводження та розграбовування. Окрему увагу привернуто до пам’ятки світової спадщини ЮНЕСКО «Херсонес Таврійський та його хора», щодо якого російська влада реалізує плани, несумісні з його охоронним статусом», – йдеться в повідомленні.

Згідно із заявою МЗС, виконавча рада ЮНЕСКО перевагою голосів ухвалила 13-те рішення «Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)». Наступну доповідь Азуле має представити на 215-й сесії Виконавчої ради.

У міністерстві розцінили рішення ради як «чергове свідчення міжнародної підтримки України у її зусиллях із захисту прав людини, культурної і природної спадщини на тимчасово окупованому півострові».