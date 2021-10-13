Активіст Наріман Джелял розповів адвокату про умови тримання в психіатричній лікарні Сімферополя

Заарештований в окупованому Сімферополі кримськотатарський активіст і політик Наріман Джелял, якого російське слідство відправило на психіатричну експертизу, розповів адвокату Миколі Полозову про умови тримання в клініці.

«Зараз він перебуває у п’ятимісній камері з іншими арештантами Сімферопольського СІЗО. Наріман каже, що розпорядок дня, в принципі, відповідає слідчому ізолятору. З тією різницею, що в лікарні трохи краща їжа, а під час прогулянки можна побачити сонце, а не тільки бетонні стіни», – розповів Полозов проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії.

Він зазначив, що «трохи складніше» стало передавати речі Джелялу.

«Наприклад, сьогодні у мене з моєю колегою Еміне Авамілєвою не прийняли теплі речі для нашого підзахисного. Хоча в лікарні ще немає опалення. За весь цей час до нього двічі приходили лікарі й ставили запитання, також провели медичне обстеження, але не повідомили про результати», – повідомив адвокат.

Полозов уточнив, що зараз психіатричну лікарню охороняють співробітники російської ФСВП, хоча раніше цим займалася поліція, а нововведення з’явилося з квітня 2021 року, і для того, щоб зараз потрапити на територію установи, необхідно взяти дозвіл у начальника СІЗО або його заступника.

Адвокат нагадав, що Джеляла помістили в психіатричну клініку 7 жовтня, і він перебуватиме там від 21 до 28 днів.

Раніше суд у Сімферополі розглянув апеляцію захисту Нарімана Джеляла, скоротивши на один день термін його перебування в СІЗО. Таким чином, активіст залишиться під арештом до 3 листопада.

Активісту посилили обвинувачення, йому загрожує до 20 років позбавлення волі. Раніше ФСБ вже посилювала звинувачення проти Джеляла, перекваліфікувавши інкриміновану Наріману справу з пособництва у скоєнні диверсії на повноцінну участь у скоєнні диверсії.

3-4 вересня в Криму російські силовики провели обшуки та затримали 5 осіб у так званій справі про «диверсію на газопроводі» в селі Перевальне. Серед затриманих опинився кримськотатарський політик і активіст Наріман Джелял.

Влада України пов’язує затримання та арешти кримськотатарських активістів із самітом «Кримської платформи», що відбувся 23 серпня.