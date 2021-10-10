У МЗС України прокоментували відправку заарештованого в окупованому Криму Джеляла до психлікарні

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар назвала «каральної практикою в кращих радянських традиціях» рішення російського слідства направити заарештованого в окупованому Криму кримськотатарського політика і активіста Нарімана Джеляла до психіатричної лікарні для проведення експертизи.

«В тимчасово окупованому Криму Нарімана Джеляла безпідставно та примусово направили в стаціонар психіатричної клініки для проходження так званої «психолого-психіатричної експертизи». Вона триватиме більш ніж 20 днів. Каральна практика в «кращих» радянських традиціях», – написала вона у твітері.

Про те, що Нарімана Джеляла направили на психіатричну експертизу, 8 жовтня повідомив його адвокат Микола Полозов. За його словами, активіст відмовився проходити цю експертизу. Захист Джеляла збирався оскаржити рішення слідства.

Раніше цього тижня адвокат Микола Полозов повідомив, що заарештованому кримськотатарському активісту Наріману Джелялу не надходять листи. У фейсбуці адвокат припустив, що це може бути пов’язане з роботою «цензорів».

3-4 вересня в Криму російські силовики провели обшуки та затримали 5 осіб у так званій справі про «диверсію на газопроводі» в селі Перевальне. Серед затриманих опинився кримськотатарський політик і активіст Наріман Джелял.

Влада України пов’язує затримання та арешти кримськотатарських активістів із самітом «Кримської платформи», що відбувся 23 серпня.