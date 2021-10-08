Окупований Крим: Нарімана Джеляла вивезли на «психіатричну експертизу»

Російські силовики в окупованому Криму відвезли заарештованого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла (за російськими документами – Джелялова) до відділення психіатричної лікарні. Про це 8 жовтня повідомив адвокат Микола Полозов.

«Раніше Наріман Джелялов відмовився проходити психіатричну експертизу, оскільки підстав для її призначення не було. Нарімана вивезли з СІЗО ще вчора. Сама психолого-психіатрична експертиза триватиме від 21 до 28 днів», – написав захисник у фейсбуці.

Полозов відзначив, що стан здоров’я Джеляла нормальний.

«Безумовно, захист оскаржуватиме незаконне процесуальне рішення слідства про направлення Нарімана Джелялова в стаціонар психіатричної клініки», - додав Полозов.

Раніше цього тижня адвокат Микола Полозов повідомив, що заарештованому кримськотатарському активісту Наріману Джелялу не надходять листи. У фейсбуці адвокат припустив, що це може бути пов’язане з роботою «цензорів».

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3-4 вересня в Криму російські силовики провели обшуки та затримали 5 осіб у так званій справі про «диверсію на газопроводі» в селі Перевальне. Серед затриманих опинився кримськотатарський політик і активіст Наріман Джелял.

Влада України пов’язує затримання та арешти кримськотатарських активістів із самітом «Кримської платформи», що відбувся 23 серпня.