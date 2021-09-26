Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

На осінній сесії ПАРЄ пропонують обговорити переслідування корінних народів у Криму

Сесія стартує 27 вересня

У Страсбурзі 27 вересня в очно-дистанційній формі стартує осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, яка триватиме до 30 вересня. Серед тем, які пропонують обговорити на дебатах, згадується «Політичне переслідування Росією корінних народів Криму».

Раніше член української делегації в ПАРЄ, депутат Верховної Ради Рустем Умеров повідомляв, що Україна подала запит на проведення цих дебатів. Відповідний лист направили на ім’я президента ПАРЄ Ріка Даймса.

Запит надіслали після нової хвилі обшуків, затримань і арештів кримських татар на півострові. Серед заарештованих – кримськотатарський активіст і політик Наріман Джелял.

Парламентська асамблея Ради Європи 23 червня ухвалила резолюцію про права кримських татар в окупованому Росією Криму, яка, зокрема, містить «чіткі сигнали про необхідність дотримання прав кримських татар в окупованому Криму».

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG