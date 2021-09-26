На осінній сесії ПАРЄ пропонують обговорити переслідування корінних народів у Криму

У Страсбурзі 27 вересня в очно-дистанційній формі стартує осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, яка триватиме до 30 вересня. Серед тем, які пропонують обговорити на дебатах, згадується «Політичне переслідування Росією корінних народів Криму».

Раніше член української делегації в ПАРЄ, депутат Верховної Ради Рустем Умеров повідомляв, що Україна подала запит на проведення цих дебатів. Відповідний лист направили на ім’я президента ПАРЄ Ріка Даймса.

Запит надіслали після нової хвилі обшуків, затримань і арештів кримських татар на півострові. Серед заарештованих – кримськотатарський активіст і політик Наріман Джелял.

Парламентська асамблея Ради Європи 23 червня ухвалила резолюцію про права кримських татар в окупованому Росією Криму, яка, зокрема, містить «чіткі сигнали про необхідність дотримання прав кримських татар в окупованому Криму».