Доповідь ООН: в окупованому Криму порушили право на справедливий суд у «справі Чубарова»

Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер в ході нової доповіді, яку вона представила в Києві 23 вересня, вказала на порушення міжнародних стандартів в кримській справі глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, якого заочно засудили в окупованому Сімферополі до шести років позбавлення волі. Про це передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Як і раніше, в Криму порушувалися права на справедливий судовий розгляд у справі голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, який сьогодні проживає на материковій Україні. Він був заочно засуджений судом в Криму до шести років позбавлення волі за організацію масових заворушень під час мітингу перед кримським парламентом 26 лютого 2014 роки після ретроактивного використання законодавства, що є порушенням міжнародних стандартів», – зазначила Богнер.

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Суд у Сімферополі 1 червня засудив Чубарова до шести років ув’язнення і штрафу, визнавши винним в «організації масових заворушень» 26 лютого 2014 року під стінами кримського парламенту.

Сам Чубаров у коментарі Крим.Реалії назвав винесений йому вирок «юридично нікчемним». Прокуратура Автономної республіки Крим і Севастополя відкрила провадження через кримінальну справу, яку порушили російські слідчі щодо Чубарова.