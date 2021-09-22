ДПСУ: прикордонники затримали на адмінкордоні українця з нагородами за окупацію Криму

Українські прикордонники 21 вересня виявили на КПВВ «Каланчак» українця, який входить до так званого «союзу ветеранів вільного полку народного ополчення Республіки Крим». Про це повідомляє Херсонський прикордонний загін.

«Чоловік 1957 року народження прямував з тимчасово окупованого Криму на материкову частину України. Під час огляду його речей прикордонники спільно з митниками виявили медалі «За заслуги перед отечеством», «За защиту Крыма», «5 лет крымской весне», «Крымская весна», які він отримав у 2014-2018 роки, та «завізовані» підписами президента РФ і представниками так званої влади Криму. Крім того, чоловік мав посвідчення учасника так званої кримської регіональної громадської організації «союз ветеранов свободного полка народного ополчения Республики Крым», – мовиться у повідомленні.

Під час перевірки прикордонники виявили, що затриманий брав участь у діяльності незаконних збройних угруповань на території окупованого Криму, а також у «заворушеннях та нападах з метою захоплення підприємств, установ та державних організацій».

Прикордонники передали затриманого «ополченця» правоохоронцям. Йому загрожує покарання за статтею 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.