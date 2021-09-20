У Херсоні заарештували колишнього українського військового з Криму за підозрою у «держзраді»

Херсонський міський суд заарештував колишнього українського військового, якого підозрюють у «державній зраді». Про це повідомляє пресслужба прокуратури АРК.

Як уточнили в відомстві, підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 594 750 гривень.

Зазначається, що чоловіка затримали у Херсонській області минулої п’ятниці.

«У п’ятницю, 17 вересня 2021 року, на Херсонщині виявлено колишнього військовослужбовця Збройних Сил України, який, будучи учасником незаконного збройного формування «Самооборона Криму», надавав допомогу військовослужбовцям РФ у здійсненні окупації півострова Крим», – мовиться у повідомленні.

За даними прокуратури, затриманий приєднався до формування добровільно наприкінці лютого 2014 року.

«У подальшому, протягом лютого-березня 2014 року, спільно з іншими «самооборонівцями», надавав допомогу Збройним силам Російської Федерації під час захоплення стратегічних об’єктів міжнародного аеропорту «Сімферополь» та регіонального структурного підрозділу «Кримаерорух». Зокрема, безпосередньо брав участь у блокуванні території та злітно-посадкової смуги аеропорту, задля недопущення приземлення літаків, які рухались до Криму з материкової частини України», – заявили у прокуратурі.

У відомстві зазначили, що підозрюваний «допомагав приймати та відправляти російські військові літаки, якими переправлялися військовослужбовці РФ до півострова».

Затриманому повідомили про підозру відразу за двома статтями – за частиною 1 статті 111 (державна зрада) і частиною 2 статті 260 КК України (участь у непередбачених законом збройних формуваннях). Як відзначають в прокуратурі, за вчинення зазначених кримінальних правопорушень передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Ім’я та прізвище затриманого у прокуратурі не вказали, його коментарів немає.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.