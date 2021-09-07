Двох колишніх кримських суддів судитимуть за державну зраду – прокуратура

Прокуратура АРК та м. Севастополя скерувала до суду обвинувальні акти стосовно колишніх кримських суддів за фактом державної зради, повідомила у вівторок пресслужба прокуратури.

«За даними слідства, після окупації півострова у 2014 році обвинувачені, зрадивши присязі на вірність народу України, обійняли посади у незаконно створених судових органах Російської Федерації – у «Совєтському районному суді Республіки Крим» та «Білогірському районному суді Республіки Крим». Вони сприяли становленню та зміцненню окупаційної влади РФ та брали безпосередню участь в реалізації політики держави-окупанта», – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, обвинувачені винесли постанови про визнання трьох активістів кримськотатарського національного руху винними у вчиненні адмінправопорушення за нібито організацію масового заходу, та призначили їм штраф.

«Йдеться про події 3 травня 2014 року, коли кримчани перекрили дорогу на кількох ділянках трас Сімферополь-Севастополь, Херсон-Джанкой-Феодосія-Керч, Сімферополь-Феодосія-Керч та інших, виступаючи проти окупації Криму та заборони в’їзду до нього голові Меджлісу кримськотатарського народу. Цими діями та рішеннями обвинувачені сприяли становленню на півострові окупаційної влади РФ та її судових органів, а також надавали допомогу представникам іноземної держави в проведенні підривної діяльності проти України», – додали в прокуратурі.

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У серпні в Офісі генерального прокурора у відповідь на запит Радіо Свобода повідомили, що відкрили 68 проваджень у межах статті про державну зраду стосовно колишніх правоохоронців, які перейшли на бік Росії в Криму.