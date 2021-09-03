Прокуратура АРК направила до суду справу про «державну зраду» щодо колишнього ексдепутата з Севастополя

Прокуратура Автономної республіки Крим направила до суду справу щодо колишнього депутата Севастопольської міської ради, якому висунуті обвинувачення у «державній зраді». Про це повідомили у пресслужбі прокуратури АРК.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений, будучи громадянином України, спільно з іншими депутатами Севастопольської міської ради з метою приховання факту окупації півострова Крим збройними силами РФ та легітимізації дій держави-окупанта, у березні 2014 року прийняв ряд постанов щодо проведення «загальнокримського референдуму», «незалежності АР Крим та міста Севастополя», «створення Республіки Крим» та прийняття міста Севастополя до складу РФ тощо», – мовиться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що обвинувачений «продовжив свою діяльність у незаконно створеному органі «Законодавчі збори міста Севастополя», чим забезпечив його функціонування та сприяв представникам держави-окупанта у проведенні підривної діяльності проти України».

Також зазначається, що він « балотувався до зазначеного органу влади під час незаконних виборів, проведених у вересні 2014 року окупаційною владою РФ в Севастополі».

Ім’я та прізвище обвинуваченого у прокуратурі не уточнили. Якщо його провина буде доведена в суді, йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України («державна зрада»).