Звинувачення в державній зраді: до суду передали справу проти ексдепутата з Севастополя

Прокуратура АРК і Севастополя повідомила про скерування до суду обвинувального акту проти колишнього депутата Севастопольської міської ради VI скликання за статтею «державна зрада». Санкція статті передбачає позбавлення волі від десяти до п’ятнадцяти років.
«Під час окупації півострова в 2014 році обвинувачений громадянин України спільно з іншими депутатами Севастопольської міської ради для приховування факту окупації півострова збройними силами Росії і легітимізації дій держави-окупанта в березні 2014 року проголосували за ухвалення низки незаконних постанов. Йдеться про підтримку рішення про проведення «загальнокримського референдуму», ухвалення «незалежності АР Крим та Севастополя», «створення Республіки Крим» і прийнятті Севастополя до складу Росії», – повідомляють в прокуратурі.
У відомстві стверджують, що обвинувачений «продовжив свою діяльність в незаконно створеному органі «Законодавчі збори міста Севастополя», забезпечуючи його функціонування».
«Надалі в якості« депутата» від неправомірно діючої в Криму політичної партії «Патріоти Росії » балотувався під час незаконних виборів в зазначений орган влади. Таким чином, обвинувачений надавав допомогу представникам іноземної держави в проведенні підривної діяльності проти України», – додали в прокуратурі АРК.
Імені обвинуваченого в повідомленні немає.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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