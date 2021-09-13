Двох суддів, що оштрафували кримськотатарських активістів, звинувачують у держзраді – прокуратура

Прокуратура Автономної республіки Крим і Севастополя передала до суду кримінальні справи щодо двох підконтрольних Росії суддів Бахчисарайського та Совєтського районних судів окупованого Криму, які призначали штрафи кримськотатарським активістам за події 3 травня 2014 року.

Як повідомили у відомстві, суддів звинувачують за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Санкції статті передбачають позбавлення волі на термін до 15 років.

Судді, за твердженням прокуратури, у 2014 році «зрадили присязі на вірність народу України, зайнявши посади в незаконно створених Бахчисарайському районному суді республіки Крим і Радянському районному суді».

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«Керуючись законодавством Російської Федерації, однак, не маючи на те законних підстав, обвинувачені винесли постанови про визнання чотирьох кримських татар винними в скоєнні адміністративного правопорушення, а саме організації масового одночасного перебування громадян, і призначили покарання у вигляді штрафу від 10 до 40 000 рублів кожному », – йдеться в повідомленні.

Йдеться про події 3 травня 2014 року, коли кримчани перекрили дорогу на кількох ділянках трас Сімферополь-Севастополь, Херсон-Джанкой-Феодосія-Керч, Сімферополь-Феодосія-Керч та інших, виступаючи проти анексії Криму та заборони в’їзду на територію півострова лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву.

Імена та прізвища підозрюваних в повідомленні прокуратури не вказані. Як повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії чиновник, який не уповноважений надавати інформацію медіа, мова йде про Марину Нікіщенко (Бахчисарайський районний суд) і Ігоря Бражника (Радянський районний суд). Вони публічно не коментували звинувачення Прокуратури АРК і Севастополя.

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Раніше повідомлялося, що прокуратура АРК і Севастополя направила до суду кримінальну справу щодо суддів підконтрольних Росії Радянського районного суду і Білогірського районного суду Криму, обвинувачених у державній зраді за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України.

У серпні в Офісі генерального прокурора у відповідь на запит Радіо Свобода повідомили, що відкрили 68 проваджень у межах статті про державну зраду стосовно колишніх правоохоронців, які перейшли на бік Росії в Криму.