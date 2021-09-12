РПЦ назвала «образою» встановлення пам’ятника Дзержинському в окупованому Криму

У Російській православній церкві (РПЦ) назвали «образою пам’яті жертв червоного терору» установку монумента засновнику Всеросійської надзвичайної комісії (російська абревіатура ВЧК) Феліксу Дзержинському в окупованому Сімферополі.

Про це заявив член Патріаршої ради з культури РПЦ, протоієрей Леонід Калінін в ефірі радіо «Говорит Москва».

«Його знесуть місцеві жителі, в кого ще жива пам’ять тих страшних подій: десятиліть пекельних мук, в які вкинули країну ці «благодійники», довели спочатку країну до повного розвалу, а потім «ремонтували» мости і паровози. Ці негідники, які віроломно захопили владу у воєнний час і організували жахливий червоний терор, спочатку вбивали батьків, а потім боролися з безпритульністю!» – сказав Калінін і додав, що встановлення таких пам’ятників «ображає пам’ять мільйонів невинних жертв терору, голоду, холоду, мук, тортур, тюрем, таборів і розорення Вітчизни».

11 вересня в Сімферополі був встановлений відреставрований пам’ятник Феліксу Дзержинському – в річницю його дня народження.

У пресслужбі управління ФСБ Росії по Криму і Севастополю заявили, що Дзержинський «боровся не тільки з контрреволюцією, але і піднімав країну з розрухи і злиднів».

Фелікс Дзержинський очолював Всеросійську надзвичайну комісію, яка в 1918–1919 роках здійснювала масові розстріли людей, обвинувачених у причетності до контрреволюційних організацій.