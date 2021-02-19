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19 лютого 2021, Київ 16:59
Новини | Міжнародні

У Москві до будівлі ФСБ можуть повернути пам'ятник Дзержинському

Демонтаж пам’ятника Феліксу Дзержинському, Москва, Росія, 23 серпня 1991 року

Громадська палата російської столиці Москви проведе опитування серед жителів щодо встановлення пам’ятника на Луб’янській площі – перед будівлею, в якому за радянських часів працювало керівництво КДБ, а нині міститься головний офіс ФСБ Росії. Про це повідомив заступник голови палати, головний редактор радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедіктов.

Голосування триватиме з 25 лютого до 5 березня. Учасникам голосування будуть запропоновані два варіанти: керівник репресивного органу російських більшовиків, Всеросійської надзвичайної комісії (ВЧК) Фелікс Дзержинський і князь ХІІІ століття Олександр Невський.

Опитування вирішили провести після того, як кілька публічних осіб, а також громадська організація «Офіцери Росії» запропонували відновити пам’ятник Феліксу Дзержинському.

Пам’ятник Дзержинському, який стояв на Луб’янці з 1958 року, демонтували на вимогу москвичів у серпні 1991 року після невдалої спроби державного перевороту – як символ радянського тоталітаризму. Відтоді він зберігається в парку «Музеон» на Кримському Валу. У різні роки політики, в тому числі представники КПРФ і колишній мер Москви Юрій Лужков, виступали за повернення пам’ятника Дзержинському на Луб’янську площу, але безрезультатно.

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