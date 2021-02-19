У Москві до будівлі ФСБ можуть повернути пам'ятник Дзержинському

Громадська палата російської столиці Москви проведе опитування серед жителів щодо встановлення пам’ятника на Луб’янській площі – перед будівлею, в якому за радянських часів працювало керівництво КДБ, а нині міститься головний офіс ФСБ Росії. Про це повідомив заступник голови палати, головний редактор радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедіктов.

Голосування триватиме з 25 лютого до 5 березня. Учасникам голосування будуть запропоновані два варіанти: керівник репресивного органу російських більшовиків, Всеросійської надзвичайної комісії (ВЧК) Фелікс Дзержинський і князь ХІІІ століття Олександр Невський.

Опитування вирішили провести після того, як кілька публічних осіб, а також громадська організація «Офіцери Росії» запропонували відновити пам’ятник Феліксу Дзержинському.

Пам’ятник Дзержинському, який стояв на Луб’янці з 1958 року, демонтували на вимогу москвичів у серпні 1991 року після невдалої спроби державного перевороту – як символ радянського тоталітаризму. Відтоді він зберігається в парку «Музеон» на Кримському Валу. У різні роки політики, в тому числі представники КПРФ і колишній мер Москви Юрій Лужков, виступали за повернення пам’ятника Дзержинському на Луб’янську площу, але безрезультатно.