Опитування: частка росіян, які позитивно думають про ВЧК і КДБ, за 20 років зросла вдвічі

У Росії незалежний соціологічний «Левада-центр» повідомив, що ставлення росіян до радянських спецслужб помітно покращилося за останні 20 років. Згідно з останнім опитуванням, вони все менше асоціюються з політичним терором і все більше – з захистом інтересів держави.

Коли росіян попросили відповісти на питання, чим займалася ВЧК (Всеросійська надзвичайна комісія з боротьби з контрреволюцією і саботажем, яку очолював Фелікс Дзержинський), лише 12% респондентів пов'язали її діяльність з політичним терором і репресіями інакодумців. У 1997 році частка таких відповідей була майже вдвічі більшою ( 23%).

Зростання позитивних асоціацій соціологи виявили і щодо КДБ (Комітету державної безпеки). Частка респондентів, в яких КДБ асоціюється з репресіями, скоротилася майже на чверть: з 22% в 2000 році до 17% нині. Крім того, 41% росіян нині вважає, що КДБ займався захистом інтересів держави, при тому що в 2000 році так думали 22%.

У 2000 році президентом Росії став виходець із КДБ Володимир Путін. З цього моменту він майже щороку бере участь в урочистих заходах на честь «Дня чекіста», а образ співробітника КДБ нерідко подається в державних російських ЗМІ як позитивний.