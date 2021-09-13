У МЗС підтвердили затримання у Празі на запит України учасника анексії Криму

В аеропорту Праги 12 вересня чеські правоохоронці затримали на запит України громадянина Російської Федерації Олександра Франчетті, підтвердив 13 вересня у коментарі Радіо Свобода речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«Затримання стало результатом злагоджених дій українських та чеських правоохоронців задля притягнення Олександра Франчетті до відповідальності за скоєння низки злочинів проти нашої держави, зокрема участі в російській окупації Криму», – повідомив Ніколенко.

За його словами, українська сторона нині працює над завершенням необхідних процедур із метою передачі Олександра Франчетті правосуддю в Україні.

12 вересня російські державні агентства новин із посиланням на посольство Росії в Чехії повідомили, що в аеропорту Праги був затриманий громадянин Росії – за міжнародним ордером на арешт, виданим за запитом України.

За даними сайту «Миротворець», у 2014 році Франчетті приїхав до Криму, вступив у незаконне збройне формування «Самооборона Севастополя», а потім організував інше НЗФ – розвідгрупу «Північний вітер». Франчетті був нагороджений медаллю «За повернення Криму».

Radio Prague повідомляло, що Франчетті – фітнес-тренер і підприємець, веде діяльність у Чехії з 1990-х років і має право на постійне проживання в Чехії.