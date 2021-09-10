Верховна Рада вимагає від Росії припинити переслідувати кримських татар

Верховна Рада вимагає від Росії припинити переслідування кримських татар, зокрема затриманих 3-4 вересня Нарімана Джеляла, а також Азіза та Асана Ахтемова.

Відповідну заяву підтримали 293 народних депутати.

Депутат Верховної Ради України від фракції «Голос» Рустем Умеров повідомив, що в укладеній 30 народними депутатами заяві України мова йде про те, що Верховна Рада:

Вимагає припинити незаконні обшуки, викрадення і арешти кримських татар;

Засуджує грубі порушення міжнародного гуманітарного права – системні переслідування корінного кримськотатарського народу за національною ознакою;

Наголошує на неприпустимості переслідування учасників «Кримської платформи», створеної «для вирішення конфлікту мирним способом»;

Закликає зняти заборону на в’їзд до Криму лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву та голові Меджлісу Рафату Чубарову, а також закрити сфабриковані справи проти членів Меджлісу;

Висловлює занепокоєння у зв’язку зі штучною зміною демографії півострова.

Також депутат повідомив, що український парламент звертається до національних урядів і парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та до їхніх парламентським асамблей із закликом «засудити агресивну політику Кремля і посилити політичний, дипломатичний і санкційний тиск на Росію у зв’язку з численними порушеннями прав людини на тимчасово окупованих територіях, а також закликає учасників «Кримської платформи» «посилити співпрацю для звільнення і відновлення в правах незаконно затриманих представників корінних народів України».

В окупованому Криму співробітники Федеральної служби безпеки затримали після обшуків у їхньому житлі п’ятьох кримських татар: уранці 3 вересня Ельдара Одаманова, вночі 4 вересня – Азіза Ахтемова, Асана Ахметова і Шевкета Усеїнова, вранці 4 вересня Нарімана Джеляла. Російські силовики намагаються пов’язати їх із пошкодженням газопроводу біля села Перевального 23 серпня – за їхніми твердженнями, внаслідок влаштованого там вибуху.

Представництво президента України в Автономній Республіці Крим закликало Росію зупинити репресії, Міністерство закордонних справ України засудило чергові обшуки в Криму і теж закликало Росію звільнити затриманих, зі схожою заявою виступив президент України Володимир Зеленський, Прокуратура АРК відкрила кримінальні провадження через нові обшуки й затримання в окупованому Криму, голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав обшуки й затримання в Криму «посиленням терору» і закликав партнерів України в «Кримській платформі» посилити тиск на Росію, також ці арешти й затримання засудили США.