Росія провела в окупованому Криму навчання з протиповітряної оборони

Міністерство оборони Росії провело в окупованому Криму навчання з протиповітряної оборони із застосуванням ракетних комплексів С-400 «Тріумф».

«На основному етапі навчання особовий склад ЗРК С-400 «Тріумф» відпрацював алгоритм дій при надходженні інформації про наближення авіації умовного противника. Потім військовослужбовці виконали виявлення, ідентифікацію та знищення повітряних цілей шляхом проведення електронних пусків ракет», – заявили у російському військовому відомстві.

Росія з 9 серпня проводить в окупованому нею Криму масштабні військові навчання, які триватимуть до 15 вересня.

Раніше президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Вашингтона розповів про десятки тисяч російських військових, які зараз перебувають в окупованому Криму. Він також нагадав про майбутні російсько-білоруських навчаннях «Захід-2021» у вересні і можливу ескалацію ситуації.