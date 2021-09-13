У Слідчому комітеті Росії хочуть перевірити обставини затримання в Чехії учасника анексії Криму

Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив своїм співробітникам перевірити причини затримання в аеропорту Праги громадянина Росії Олександра Франчетті, активіста так званої «кримської весни».

«У зв’язку з неприпустимістю зловживання міжнародно-правовими механізмами для притягнення до відповідальності осіб за політичними мотивами голова Слідчого комітету РФ доручив керівнику управління правового забезпечення та міжнародного співробітництва (СК РФ) Михайлову О. Ю. ретельно у взаємодії з МЗС Росії вивчити причини і правові підстави затримання російського громадянина на території іноземної держави», – йдеться в повідомленні.

12 вересня російські державні агентства новин із посиланням на посольство Росії в Чехії повідомили, що в аеропорту Праги був затриманий громадянин Росії – за міжнародним ордером на арешт, виданим за запитом України. Будь-яких інших подробиць поки що немає. Невідомо, зокрема, які саме злочини інкримінує росіянину українська влада.

Чеська поліція офіційно не повідомляла про затримання Франчетті. Українські правоохоронні органи також поки що не відреагували на цю подію.

За даними сайту «Миротворець», у 2014 році Франчетті приїхав до Криму, вступив у незаконне збройне формування «Самооборона Севастополя», а потім організував інше НЗФ – розвідгрупу «Північний вітер». Франчетті був нагороджений медаллю «За повернення Криму».

Radio Prague повідомляло, що Франчетті – фітнес-тренер і підприємець, веде діяльність у Чехії з 1990-х років і має право на постійне проживання в Чехії.