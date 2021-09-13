Російські дипломати кажуть, що відвідали затриманого в Празі учасника анексії Криму

Представники консульського відділу посольства Росії в Чехії стверджують, що відвідали російського громадянина Олександра Франчетті, затриманого напередодні в Празі за запитом України через участь в анексії Криму. Про це повідомляє російське державне інформагентство ТАСС із посиланням на речника дипломатичного представництва Миколу Брякіна.

«Завідувачка консульського відділу посольства відвідала затриманого в Празі росіянина Олександра Франчетті. Зараз посольство продовжує перебувати в контакті з ним, його родичами і законним представником захисту», – цитує Брякіна ТАСС.

Раніше голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив перевірити обставини затримання Франчетті в аеропорту Праги.

12 вересня про його затримання за міжнародним ордером на арешт, виданим за запитом України, повідомили російські державні ЗМІ.

13 вересня у МЗС України Радіо Свобода підтвердили цю інформацію, заявивши, що українська сторона «нині працює над завершенням необхідних процедур з метою передачі Олександра Франчетті правосуддю в Україні».

Інших подробиць, зокрема, за якою статтею звинувачують Франчетті, речник МЗС Олег Ніколенко не навів.

В Офісі генерального прокурора ситуацію також наразі не коментували. Радіо Свобода намагається з’ясувати деталі справи.

За даними сайту «Миротворець», у 2014 році Франчетті приїхав до Криму, вступив у незаконне збройне формування «Самооборона Севастополя», а потім організував інше НЗФ – розвідгрупу «Північний вітер». Франчетті був нагороджений медаллю «За повернення Криму».

Radio Prague повідомляло, що Франчетті – фітнес-тренер і підприємець, веде діяльність у Чехії з 1990-х років і має право на постійне проживання в Чехії.