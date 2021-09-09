Росія: суд залишив чинним заочний вирок Чубарову, захист готує касаційну скаргу – Полозов

Третій апеляційний суд в Сочі (Росія) залишив в силі заочний вирок підконтрольного Кремлю кримського суду голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову, захист готує касаційну скаргу. Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив адвокат Микола Полозов.

«Адвокат за призначенням, яка сьогодні представляла інтереси Чубарова в суді, вимагала скасувати вирок через порушення права на захист. Однак суд залишив в силі рішення суду попередньої інстанції», – сказав Полозов.

При цьому Полозов зазначив, що його допустили на засідання в якості слухача, можливості захищати Чубарова він не мав.

«Що стосується моєї участі, то мені дозволили прийти в якості слухача, при тому, що моя скарга була знята з розгляду і залишався апелянтом з набором прав і обов’язків. Суд повідомив, що у мене прав немає», – уточнив адвокат.

Незважаючи на відмову в апеляції і відведення Полозова від захисту Чубарова, адвокат позитивно оцінює такий розвиток подій, вказавши на порушення в ході судових засідань. Це, вважає він, полегшить подачу скарги в ЄСПЛ.

Надалі захист Чубарова збирається подати касаційну скаргу до Четвертого касаційного суду загальної юрисдикції в Краснодарі (Росія), оскільки за новими правилами подання позовів до ЄСПЛ необхідно отримати відмову в трьох національних інстанціях, пояснив Полозов.

16 серпня колегія суддів Третього апеляційного суду в Сочі задовольнила клопотання прокурора Олени Борсукової про відвід Полозова і перенесла розгляд апеляційної скарги на 9 вересня.

Суд у Сімферополі 1 червня засудив Чубарова до шести років ув’язнення і штрафу, визнавши винним в «організації масових заворушень» 26 лютого 2014 року під стінами кримського парламенту.