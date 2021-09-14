У ПАРЄ надійшов запит на розмову про переслідування корінних народів у Криму

На осінню сесію Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), яка пройде в Страсбурзі з 27 до 30 вересня, надійшов запит на обговорення питання про «політичне переслідування корінних народів в Криму з боку Росії», повідомили в пресслужбі ПАРЄ.

«Запит на термінове обговорення ситуації в Афганістані; посилення міграційного тиску на кордонах Латвії, Литви і Польщі з Білоруссю; новий проєкт протоколу до Конвенції Ради Європи про кіберзлочинність, про розширення співпраці і розкриття електронних доказів. Запит на обговорення поточних подій на тему «Західні Балкани між демократичними викликами і європейськими устремліннями: яка роль Ради Європи?» і про «Політичне переслідуваннія корінних народів в Криму з боку Росії», – йдеться в повідомленні.

Минулого тижня член української делегації в ПАРЄ, депутат Верховної Ради Рустем Умеров повідомляв, що Україна подала запит на проведення відповідних дебатів. Це відбулося після нової хвилі обшуків, затримань і арештів кримських татар на півострові. Серед заарештованих – кримськотатарський активіст і політик Наріман Джелял.

23 червня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про права кримських татар в анексованому Росією Криму.